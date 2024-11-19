Польша проиграла Шотландии (1:2) в Лиге наций и вылетела в Лигу В. Шотландцы забили решающий мяч на 93-й минуте – в лайве на них давали 29.00
Шотландия обыграла Польшу (2:1) в 6-м туре группового этапа Лиги наций.
Шотландцы забили победный мяч на 93-й минуте – отличился Эндрю Робертсон. В лайве на победу британской сборной давали коэффициент 29.00.
Польша по итогам группового этапа Лиги наций вылетела в Лигу В. Шотландия заняла 3-е место в группе.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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