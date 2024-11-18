$11,6 млрд – ежегодный оборот нелегального рынка азартных игр в Стамбуле

Организаторы нелегальных азартных игр в Стамбуле ежегодно зарабатывают около 11,6 миллиардов долларов.

Соответствующие данные опубликованы в отчете управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK).

В MASAK отметили, что деятельность по организации незаконных азартных игр является основным источником черных денег в стране и способствует росту «теневой» экономики Турции.

Нелегальные ставки в основном делаются онлайн. Отмечается, что деятельность операторов напрямую зависит от студентов, безработных и работников с низким уровнем дохода, которых используют в качестве дропов.

Дропы – подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

В MASAK обнаружили, что средства часто снимаются наличными или переводятся на другие счета, что еще больше затрудняет отслеживание движения денег. Во многих случаях счета меняются или закрываются, чтобы избежать обнаружения, что затрудняет властям замораживание или арест средств, связанных с незаконными азартными играми.

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