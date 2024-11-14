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«Краснодар» 17 матчей подряд не проигрывает в РПЛ. 5.80 – побьет рекорд «Локомотива» по числу матчей без поражений

«Краснодар» лидирует в чемпионате России по итогам первого круга.

Клуб ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ – 11 побед, 4 ничьи. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате достигла 17 матчей.

Рекорд по числу игр без поражений в РПЛ принадлежит «Локомотиву» – московский клуб шел без потерь очков 27 матчей подряд в 2004-2005 годах.

«Тенниси» дает коэффициент 5.80 на то, что «Краснодар» превзойдет достижение «Локо» и не проиграет в 28 матчах подряд.

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Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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