«Краснодар» 17 матчей подряд не проигрывает в РПЛ. 5.80 – побьет рекорд «Локомотива» по числу матчей без поражений

«Краснодар» лидирует в чемпионате России по итогам первого круга.

Клуб ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ – 11 побед, 4 ничьи. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия «Краснодара» в чемпионате достигла 17 матчей.

Рекорд по числу игр без поражений в РПЛ принадлежит «Локомотиву» – московский клуб шел без потерь очков 27 матчей подряд в 2004-2005 годах.

«Тенниси» дает коэффициент 5.80 на то, что «Краснодар» превзойдет достижение «Локо» и не проиграет в 28 матчах подряд.

Ставочная вики Спортса

Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов