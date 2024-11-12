В Великобритании зафиксировали рост зависимости школьников от азартных игр

Подростки в Великобритании все чаще становятся зависимыми от азартных игр.

По данным опроса британского регулятора UKGC среди 3 869 школьников в возрасте 11-17 лет, 27% тратили деньги на гемблинг за последний год.

26% опрошенных школьников чувствуют себя счастливыми благодаря азартным играм. 29% отрицают это, а 23% сомневаются.

Участие подростков в азартных играх выросло с 4% до 6%. Проблемы с гемблингом выявлены у 1,5% школьников, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом (0,8%).

Отмечается, что 62% подростков видели рекламу азартных игр в интернете, 64% опрошенных – в оффлайне.

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