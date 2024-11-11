Okko и BB Tennis покажут Итоговый турнир ATP в Турине
В онлайн-кинотеатре Okko на новом канале BB Tennis можно будет посмотреть Итоговый турнир ATP (Nitto ATP Finals 2024), который пройдет в Турине с 10 по 17 ноября. Подписчикам будут доступны все матчи турнира. Okko будет эксклюзивным вещателем турнира среди онлайн-кинотеатров. Nitto ATP Finals также можно будет посмотреть на сайте, Twitch и YouTube-канале BB Tennis.
В Итоговом турнире ATP сыграют спортсмены с лучшими результатами за календарный год. В числе восьмёрки атлетов, которые выступят в одиночном разряде, – Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Александр Зверев.
Трансляция Итогового турнира ATP на канале BB Tennis в Okko начнется с матча между Даниилом Медведевым и Тейлором Фрицом 10 ноября в 16:00.
Комментировать игры будут Николай Саприн, Алексей Михайлов, Наталья Вихлянцева, Вадим Кольцов, Александр Собкин, Илья Рывлин и Илья Геец.
Матчи Итогового турнира ATP можно бесплатно посмотреть в Okko как в прямом эфире, так и в записи. Пользователи смогут смотреть хайлайты, интервью, влог и другие материалы, посвящённые турниру.
Полное расписание трансляций Итогового турнира ATP доступно в соцсетях Okko Спорт и BB Tennis.
Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:
«В этом году у подписчиков Okko есть эксклюзивная возможность увидеть одно из ключевых теннисных событий года. Итоговой турнир ATP определит лучших из лучших. Этот теннисный сезон в целом благоприятно сложился для российских спортсменов. Даниил Медведев стал первым атлетом, родившимся в 90-е и шесть сезонов кряду попавшим в топ-10 рейтинга, а Андрей Рублёв сыграет на ATP FInals в пятый раз. Смотрим Итоговый турнир ATP в Okko на канале BB Tennis и болеем за наших!»
Михаил Артемьев, директор по маркетингу BetBoom:
«Мы рады видеть, как теннис возвращается на большие экраны и завоевывает все больше внимания среди поклонников спорта. Итоговый турнир ATP — это уникальное событие, и особенно приятно, что на канале BB Tennis в Okko зрители смогут наблюдать за борьбой лучших спортсменов, включая российских теннисистов. Наша цель — сделать просмотр тенниса доступным и удобным в самом высоком качестве, чтобы каждый любитель этого спорта в России смог ощутить всю динамику и страсть мировых турниров».
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