БЕТСИТИ начал принимать ставки в Казахстане
Букмекерская компания БЕТСИТИ 5 ноября запустила сайт в Казахстане.
Букмекер работает в стране на основании выданной в декабре 2023 года лицензии от Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Прием ставок осуществляется на сайте с доменом Betcity.kz. О планах открытия наземных пунктов ставок информации нет.
О том, что БЕТСИТИ собирается выйти на казахстанский рынок, стало известно в августе 2023-го. Тогда юрлицо букмекера (ООО «Фортуна») зарегистрировало свой филиал в Казахстане.
Уникальная толкотня за топ-4 в АПЛ. Кто же попадет в Лигу чемпионов?
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Sportclan
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