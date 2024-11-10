БЕТСИТИ начал принимать ставки в Казахстане

Букмекерская компания БЕТСИТИ 5 ноября запустила сайт в Казахстане.

Букмекер работает в стране на основании выданной в декабре 2023 года лицензии от Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Прием ставок осуществляется на сайте с доменом Betcity.kz. О планах открытия наземных пунктов ставок информации нет.

О том, что БЕТСИТИ собирается выйти на казахстанский рынок, стало известно в августе 2023-го. Тогда юрлицо букмекера (ООО «Фортуна») зарегистрировало свой филиал в Казахстане.

Ставочная вики Спортса

Уникальная толкотня за топ-4 в АПЛ. Кто же попадет в Лигу чемпионов?