«Ливерпуль» стал главным претендентом на победу в АПЛ. До старта сезона команда Слота котировалась третьим фаворитом после «Ман Сити» и «Арсенала»

Букмекеры обновили коэффициенты в линии на победу в АПЛ сезона-2024/25.

Главным фаворитом стал «Ливерпуль». Коэффициент на чемпионство команды Арне Слота обвалился с 9.00 до 2.25 с начала сезона. До старта чемпионата «красные» котировались третьими после «Манчестер Сити» (2.15) и «Арсенала» (2.90).

Победитель АПЛ сезона-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 2.25;

2. «Манчестер Сити» – 3.50;

3. «Арсенал» – 4.50;

4. «Челси» – 15.00;

5. «Тоттенхэм» – 25.00.

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