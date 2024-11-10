«Ливерпуль» стал главным претендентом на победу в АПЛ. До старта сезона команда Слота котировалась третьим фаворитом после «Ман Сити» и «Арсенала»
Букмекеры обновили коэффициенты в линии на победу в АПЛ сезона-2024/25.
Главным фаворитом стал «Ливерпуль». Коэффициент на чемпионство команды Арне Слота обвалился с 9.00 до 2.25 с начала сезона. До старта чемпионата «красные» котировались третьими после «Манчестер Сити» (2.15) и «Арсенала» (2.90).
Победитель АПЛ сезона-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 2.25;
2. «Манчестер Сити» – 3.50;
3. «Арсенал» – 4.50;
4. «Челси» – 15.00;
5. «Тоттенхэм» – 25.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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