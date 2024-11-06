Николай Оганезов о желании 64% россиян запретить рекламу ставок на спорт: «Некорректно заданные вопросы приводят к неправильному отражению мнения общества»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил результаты опроса социологического агентства «Вебер» об отношении россиян к азартным играм.

64% опрошенных россиян считают , что рекламу ставок на спорт нужно запретить.

«Во многом результат опроса зависит от постановки самого вопроса. Если респондентов спрашивать, против ли они рекламы ставок? То, вполне вероятно, 60% ответит, что они против.

Если же спросить, против ли они рекламы легальных букмекеров, при сохранении прежних масштабов рекламы нелегальных онлайн-казино и иных нелегальных азартных игр, то уверен, ответ будет совершенно другим.

В большинстве своем при нечетко сформулированном вопросе респонденты в своем понимании обобщают легальных и нелегальных операторов азартных игр, некоторые даже не понимают разницы между ними.

Некоторые не знают даже разницы между ставками на спорт и в казино, между лотереей и тотализатором. Поэтому некорректно заданные вопросы (или специально так сформулированные) приводят к совершенно неправильному отражению мнения общества.

Тем более количество респондентов было небольшое и непонятен социальный срез аудитории опрашиваемых людей», – заявил заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта в комментарии для Спортса’’.

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