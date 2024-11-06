Николай Оганезов о желании 64% россиян запретить рекламу ставок на спорт: «Некорректно заданные вопросы приводят к неправильному отражению мнения общества»
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил результаты опроса социологического агентства «Вебер» об отношении россиян к азартным играм.
64% опрошенных россиян считают, что рекламу ставок на спорт нужно запретить.
«Во многом результат опроса зависит от постановки самого вопроса. Если респондентов спрашивать, против ли они рекламы ставок? То, вполне вероятно, 60% ответит, что они против.
Если же спросить, против ли они рекламы легальных букмекеров, при сохранении прежних масштабов рекламы нелегальных онлайн-казино и иных нелегальных азартных игр, то уверен, ответ будет совершенно другим.
В большинстве своем при нечетко сформулированном вопросе респонденты в своем понимании обобщают легальных и нелегальных операторов азартных игр, некоторые даже не понимают разницы между ними.
Некоторые не знают даже разницы между ставками на спорт и в казино, между лотереей и тотализатором. Поэтому некорректно заданные вопросы (или специально так сформулированные) приводят к совершенно неправильному отражению мнения общества.
Тем более количество респондентов было небольшое и непонятен социальный срез аудитории опрашиваемых людей», – заявил заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта в комментарии для Спортса’’.
Как оценивали разгром «Сити»? Кэф солидный, но не такой уж и шок
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий