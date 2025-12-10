Коэффициент на сухой матч Сафонова в Лиге чемпионов обвалился с 3.55 до 2.45. Он сыграет за «ПСЖ» против «Атлетика»
Матвей Сафонов сыграет за «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Российский вратарь выйдет в старте во втором матче подряд. Игру с «Атлетиком» из-за травмы пропустит основной вратарь парижан Люка Шевалье.
Коэффициент на хотя бы один сухой матч Сафонова на общем этапе Лиге чемпионов обвалился с 3.55 до 2.45.
2.75 – россиянин не пропустит в игре с «Атлетиком».
Матч состоится 10 декабря, начало – в 23:00 по московскому времени.
