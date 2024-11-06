BetBoom Dacha: турнир и уникальное комьюнити для фанатов Dota 2 в пабстомпе в самом сердце Москвы
Финальные турниры BetBoom Dacha вновь объединили истинных фанатов игры Dota 2 в BetBoom Дом Динамо.
Для премиум-гостей пабстомп комментировали звезды студии FISSURE: Антон «Grayne» Афанасенко — комментатор по Dota 2, победитель BetBoom Estars и чемпион BetBoom Deadlock Cup, работавший на The International и Riyadh Masters, а также Никита «Sheyl» Демешов — комментатор по Dota 2 и CS2, известный своей работой на трёх мейджорах по Dota 2, Riyadh Masters и двух The International.
В перерывах между матчами гости наслаждались не только атмосферой сердца ночной столицы, но и авторским баром, диджейскими сетами, увлекательным квестом, колесом фортуны, оставляли прогнозы на финал и делали незабываемые снимки с косплеерами на фотозоне.
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Самые преданные поклонники могли выиграть эксклюзивный мерч за эрудицию в квизе или приобрести его в премиум-магазине.
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