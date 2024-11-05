«МЮ» скорее вылетит в Чемпионшип, чем выиграет АПЛ, считают букмекеры
«Манчестер Юнайтед» показал худший результат на старте АПЛ с 1986 года.
Манкунианцы занимают 13-е место в АПЛ, набрав 12 очков – это худший результат в первых 10 турах за последние 38 лет.
Букмекеры дают коэффициент 250.00 на то, что «Юнайтед» выиграет чемпионат Англии в этом сезоне. Вылет «МЮ» в Чемпионшип более вероятен – 200.00.
10 туров «МЮ» – катастрофа: худший старт в истории АПЛ и уникальный антирекорд
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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