«МЮ» скорее вылетит в Чемпионшип, чем выиграет АПЛ, считают букмекеры

«Манчестер Юнайтед » показал худший результат на старте АПЛ с 1986 года.

Манкунианцы занимают 13-е место в АПЛ, набрав 12 очков – это худший результат в первых 10 турах за последние 38 лет.

Букмекеры дают коэффициент 250.00 на то, что «Юнайтед» выиграет чемпионат Англии в этом сезоне. Вылет «МЮ» в Чемпионшип более вероятен – 200.00.

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10 туров «МЮ» – катастрофа: худший старт в истории АПЛ и уникальный антирекорд