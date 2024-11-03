«Атлетик» выиграл 1 из 5 последних матчей против «Бетиса». Клуб из Бильбао котируется фаворитом предстоящей встречи

«Атлетик» примет «Бетис» в 12-м туре Ла Лиги.

Хозяева котируются фаворитами за 1.92. На гостей можно поставить за 4.50, на ничью – за 3.60.

У «Атлетика» всего одна победа в последних 5 матчах против «Бетиса». На непроигрыш гостей предлагается коэффициент 1.94.

Игра пройдет 3 ноября и начнется в 23:00 мск.

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