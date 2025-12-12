«Астон Вилла» – явный фаворит Лиги Европы у букмекеров. «Рома» – 2-я, «Порту» – 3-й, «Ноттингем» и «Бетис» – в топ-5

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги Европы.

Явным фаворитом на победу в турнире остается «Астон Вилла» – на трофей команды Унаи Эмери дают коэффициент 4.50. После 6 туров общего этапа бирмингемцы занимают в таблице 3-е место.

Второй у букмекеров котируется «Рома» (7.00), тройку фаворитов замыкает «Порту» (8.00).

Победитель Лиги Европы в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Астон Вилла» – 4.50

2. «Рома» – 7.00

3. «Порту» – 8.00

4-5. «Ноттингем Форест» – 9.00

4-5. «Бетис» – 9.00

6. «Лион» – 11.00

7. «Болонья» – 13.00

8-9. «Фенербахче» – 21.00

8-9. «Штутгарт» – 21.00

10-11. «Фрайбург» – 26.00

10-10. «Лилль» – 26.00