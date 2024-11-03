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11.00 – «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ в течение трех сезонов под руководством Аморима

Букмекеры открыли специальную линию на работу Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

Аморим присоединится к команде 11 ноября. За 11.00 можно поставить на то, что «МЮ» выиграет АПЛ в течение трех сезонов под его руководством. 9.00 дают на попадание клуба в топ-4 в этом сезоне.

Все коэффициенты на Аморима в «Манчестер Юнайтед»:

1.36 – все еще будет главным тренером «МЮ» к Рождеству 2025 года;

2.62 – выиграет любой трофей в этом сезоне;

3.20 – попадет в топ-6 в этом сезоне АПЛ;

8.00 – выиграет Кубок лиги в этом сезоне;

9.00 – попадет в топ-4 в этом сезоне АПЛ;

11.00 – выиграет АПЛ в течение трех сезонов;

11.00 – покинет клуб по ходу текущего сезона;

15.00 – выиграет Кубок Англии в этом сезоне.

Ставочная вики Спортса

Гонка в АПЛ опять запуталась: «Ливерпуль» – новый фаворит сезона у букмекеров, «Арсенал» откатился

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «че поставить»
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