11.00 – «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ в течение трех сезонов под руководством Аморима
Букмекеры открыли специальную линию на работу Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».
Аморим присоединится к команде 11 ноября. За 11.00 можно поставить на то, что «МЮ» выиграет АПЛ в течение трех сезонов под его руководством. 9.00 дают на попадание клуба в топ-4 в этом сезоне.
Все коэффициенты на Аморима в «Манчестер Юнайтед»:
1.36 – все еще будет главным тренером «МЮ» к Рождеству 2025 года;
2.62 – выиграет любой трофей в этом сезоне;
3.20 – попадет в топ-6 в этом сезоне АПЛ;
8.00 – выиграет Кубок лиги в этом сезоне;
9.00 – попадет в топ-4 в этом сезоне АПЛ;
11.00 – выиграет АПЛ в течение трех сезонов;
11.00 – покинет клуб по ходу текущего сезона;
15.00 – выиграет Кубок Англии в этом сезоне.
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