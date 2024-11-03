«Краснодар» победил с форой (-1,5) в 6 из 7 последних матчей в РПЛ. На это в игре с «Оренбургом» дают коэффициент 2.00
«Краснодар» примет «Оренбург» в 14-м туре Мир РПЛ.
«Быки» котируются явными фаворитами за 1.38. Победа «Оренбурга» доступна за 8.00. Ничья оценивается в 5.40. «Краснодар» победил с форой (-1,5) в 6 из 7 последних матчей в РПЛ. На это в предстоящей встрече можно поставить за 2.00.
Букмекеры уверены, что игра получится результативной. Тотал меньше 2,5 голов идет за 2.55, а тотал больше 2,5 – за 1.50.
Матч пройдет 3 ноября. Начало – в 19:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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