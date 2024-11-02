«Спартак» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма. На гол Бонгонда зашел коэффициент 4.00
ЦСКА играет в дерби со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ (0:1, перерыв).
На 45+1 минуте отличился Тео Бонгонда. На его гол зашел коэффициент 4.00. Победа «Спартака» в 1-м тайме оценивалась в 3.70. На счет 0:1 в пользу гостей после первой 45-минутки давали 4.70.
Красно-белые не обыгрывали ЦСКА в гостях в РПЛ с 2017 года. В лайве на непроигрыш армейцев можно поставить за 2.60.
Котировки на победу «Спартака» в дерби упали с 3.20 до 1.53.
Та самая серия «Спартака» без побед над ЦСКА: кто был фаворитом, а когда она чудом не прервалась
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости