«Спартак» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма. На гол Бонгонда зашел коэффициент 4.00

ЦСКА играет в дерби со «Спартаком» в 14-м туре Мир РПЛ (0:1, перерыв).

На 45+1 минуте отличился Тео Бонгонда. На его гол зашел коэффициент 4.00. Победа «Спартака» в 1-м тайме оценивалась в 3.70. На счет 0:1 в пользу гостей после первой 45-минутки давали 4.70.

Красно-белые не обыгрывали ЦСКА в гостях в РПЛ с 2017 года. В лайве на непроигрыш армейцев можно поставить за 2.60.

Котировки на победу «Спартака» в дерби упали с 3.20 до 1.53.

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