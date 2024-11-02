Количество подписчиков в телеграм-каналах российских букмекеров выросло на 108 тысяч за октябрь
Телеграм-каналы российских букмекеров показали высокий рост подписчиков за октябрь 2024 года.
Количество подписчиков за последний месяц увеличилось на 108 тысяч. Наибольший прирост продемонстрировали «Винлайн» (64 960), PARI (15 977) и «Лига Ставок» (13 413). У «Бетбум», «Винлайн», «Лига Ставок» и «Тенниси» – лучшая вовлеченность.
По итогам 3-го квартала 2024-го телеграм-каналы букмекеров показали прирост подписчиков в 116 тысяч.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Вредный букмекер»
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