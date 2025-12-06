«Зенит» год не проигрывает дома в РПЛ – 13 побед и 2 ничьих

«Зенит» снова не проиграл в домашнем матче в рамках Мир РПЛ.

Петербуржцы обыграли «Акрон» (2:0) в 18-м туре чемпионата. Таким образом, «Зенит» не уступает дома в РПЛ 15 матчей подряд – 13 побед и 2 ничьих.

Последнее домашнее поражение петербуржцев в чемпионате случилось в декабре 2024-го – от «Акрона» (1:2).

