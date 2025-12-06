«Зенит» 14 матчей подряд не проигрывает дома в РПЛ. Последнее поражение было год назад от «Акрона», который петербуржцы примут в 18-м туре
«Зенит» примет «Акрон» в 18-м туре Мир РПЛ.
«Зенит» – явный фаворит с коэффициентом 1.25. На победу «Акрона» букмекеры дают 13.00, на ничью – 6.50.
Петербуржцы 14 матчей подряд не проигрывают дома в РПЛ. Последнее домашнее поражение случилось в декабре 2024-го – от «Акрона» (1:2). Победный гол в том матче забил Артем Дзюба.
В предстоящем матче на гол Дзюбы можно поставить за 5.40.
Игра пройдет 6 декабря. Начало – в 19:30 мск.
«Акрон» – внезапные герои РПЛ. Рванули из зоны вылета в середину таблицы
Опубликовала: Венера Кравченко
