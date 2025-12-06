«Спартак» не побеждает «Динамо» в РПЛ 4 матча подряд – 3 ничьих и 1 поражение

«Динамо» Москва снова не уступило «Спартаку».

Бело-голубые сыграли вничью с красно-белыми (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ. «Спартак» не побеждает «Динамо» в чемпионате 4 матча подряд – 3 ничьих (2:2, 2:2 и 1:1) и поражение (0:2).

Последний раз красно-белые выиграли очный матч с «Динамо» в РПЛ в апреле 2024-го (2:1).

