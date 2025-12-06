«Барселона» не побеждает «Бетис» в Ла Лиге 2 матча подряд. Букмекеры дают 50% на продление серии
«Барселона» сыграет в гостях с «Бетисом» в 15-м туре Ла Лиги.
«Барселона» котируется фаворитом с коэффициентом 1.94. На «Бетис» можно поставить за 3.70, на ничью – за 4.10.
Последние 2 матча между этими командами в Ла Лиге закончились вничью (1:1 и 2:2). Если «Бетис» снова как минимум не уступит «Барселоне», сыграет коэффициент 1.88 (около 50% вероятности).
Матч пройдет 6 декабря. Начало – в 20:30 мск.
