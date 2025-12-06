«Комо» не проигрывает 12 матчей подряд. 2.40 – не уступит «Интеру»

«Интер» примет «Комо» в 14-м туре Серии А.

«Интер» – явный фаворит с коэффициентом 1.58. На победу команды Сеска Фабрегаса букмекеры дают 6.20, на ничью – 4.20.

«Комо» не проигрывает 12 матчей подряд во всех турнирах и занимает 5-е место в чемпионате, отставая от «Интера» на 3 очка. Если «Комо» продлит беспроигрышную серию, сыграет коэффициент 2.40.

Матч пройдет 6 декабря. Начало – в 20:00 мск.

«Акрон» – внезапные герои РПЛ. Рванули из зоны вылета в середину таблицы