«Комо» не проигрывает 12 матчей подряд. 2.40 – не уступит «Интеру»
«Интер» примет «Комо» в 14-м туре Серии А.
«Интер» – явный фаворит с коэффициентом 1.58. На победу команды Сеска Фабрегаса букмекеры дают 6.20, на ничью – 4.20.
«Комо» не проигрывает 12 матчей подряд во всех турнирах и занимает 5-е место в чемпионате, отставая от «Интера» на 3 очка. Если «Комо» продлит беспроигрышную серию, сыграет коэффициент 2.40.
Матч пройдет 6 декабря. Начало – в 20:00 мск.
