Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ». Россиянин пропустит от «Ренна», считают букмекеры

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче 15-го тура Лиги 1 против «Ренна».

«ПСЖ» котируется явным фаворитом у букмекеров с коэффициентом 1.29. Победа «Ренна» оценивается в 9.00, ничья – в 6.20.

Букмекеры считают, что «Ренн» забьет – на это дают 1.60. «ПСЖ» пропустил в 4 из 5 последних матчей. В этих играх ворота парижан защищал Люка Шевалье.

Если Сафонов отстоит матч на ноль, сыграет коэффициент 2.25.

Встреча состоится 6 декабря. Начало – в 23:05 мск.

