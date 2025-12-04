Кунья не забивает больше месяца. У форварда «МЮ» один гол в 10 матчах АПЛ, 1.50 – не забьет «Вест Хэму»

Матеус Кунья не забьет «Вест Хэму», считают букмекеры.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не забивает больше месяца – с 25 октября, когда он отличился в матче с «Брайтоном» (4:2). Всего на его счету один гол 10 матчах сезона АПЛ.

Букмекеры дают коэффициент 2.50 на то, что Кунья забьет «Вест Хэму», 1.50 – снова уйдет без гола.

Матч состоится 4 декабря, начало – в 23:00 мск.