«Ливерпуль» на 96-й минуте упустил победу над «Лидсом» – 3:3. В лайве вероятность ничьей составляла 4%

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с Лидсом» в 15-м туре АПЛ (3:3).

Мерсисайдцы повели 2:0 к 50-й минуте. «Лидс» сравнял счет благодаря голам на 73-й и 75-й. «Ливерпуль» на 80-й снова вышел вперед. Хозяева спаслись от поражения, забив гол на 96-й.

В прематче мерсисайдцы котировались явными фаворитами. В лайве при счете 2:0 в из пользу коэффициент на ничью достигал 21.00 (примерно 4% вероятности).

