«Милан» не проигрывает больше трех месяцев. 1.70 – пройдут «Лацио» в Кубке Италии
«Лацио» примет «Милан» в рамках 1/8 финала Кубка Италии.
Миланцы в этом сезоне проиграли лишь однажды – 23 августа в матче с «Кремонезе» (1:2) в 1-м туре Серии А. Также было 10 побед и 4 ничьих.
Букмекеры считают «Милан» фаворитом противостояния. На выход команды Массимилиано Аллегри в четвертьфинал дают коэффициент 1.70, на проход римлян – 2.20.
Игра состоится 4 декабря, начало – в 23:00 мск.
