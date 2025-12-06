Двалишвили – явный фаворит титульного боя против Петра Яна у букмекеров. Грузин может стать первым бойцом в истории UFC, который проведет 4 успешные защиты за один год

Мераб Двалишвили – явный фаворит титульного поединка с Петром Яном по версии букмекеров.

На Двалишвили дают коэффициент 1.30. На Яна можно поставить за 3.70, на ничью – за 65.00. Наиболее вероятный исход боя по котировкам – победа Мераба по очкам (1.65).

В случае победы в предстоящем поединке Двалишвили станет первым в истории UFC с четырьмя успешными защитами титула за один календарный год.

Бойцы уже встречались в марте 2023 года. Тогда Ян единогласным решением уступил Двалишвили.

«Петр сломал мне нос с правой – месяц текла кровь». Вся правда о подготовке Яна к Мерабу