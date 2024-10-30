«Фонбет» и «Лига Ставок» вошли в топ-10 крупнейших рекламодателей России в интернете

Сразу два букмекера вошли в десятку крупнейших интернет-рекламодателей в России по итогам 9 месяцев 2024 года.

По данным РБК со ссылкой на исследование Digital Budget, «Фонбет» вошел в топ-5 рейтинга с рекламным бюджетом на продвижение в интернете в размере 4,2 млрд рублей.

Десятую строчку в рейтинге занял еще один букмекер — «Лига Ставок». Его траты оцениваются в 2,8 млрд рублей.

Следом за «Лигой Ставок» идет букмекерская компания Olimpbet, инвестировавшая в digital-продвижение аналогичную сумму.

За аналогичный период 2023 года букмекеры не входили в топ-10 рекламодателей России в интернете.

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