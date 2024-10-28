Во Франции отказались от легализации онлайн-казино
В правительстве Франции отказались от идеи легализовать онлайн-казино в 2025 году.
В качестве позитивных последствий власти отмечали повышение налоговых отчислений в бюджет, ограничение негативного влияния онлайн-игр на здоровье пользователей и уменьшение числа нелегальных операторов.
Позднее министр по делам бюджета Франции Лоран Сен-Мартен сообщил об отказе от пересмотра игорного законодательства.
«Были разговоры о том, что правительство внесет поправку. Теперь это не так. Я считаю, что нам нужно сначала поработать этот вопрос между собой», – заявил Сен-Мартен.
Сейчас годовой оборот незаконных онлайн-казино составляет более 1,6 млрд долларов. Это около 10% доходов от всего сектора азартных игр.
Франция и Кипр – единственные страны-члены ЕС, где онлайн-казино нелегальны.
Салах тащит «Ливерпуль»: забил «Арсеналу» – только 3 матча без голов и ассистов
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий