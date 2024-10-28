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Во Франции отказались от легализации онлайн-казино

В правительстве Франции отказались от идеи легализовать онлайн-казино в 2025 году.

В качестве позитивных последствий власти отмечали повышение налоговых отчислений в бюджет, ограничение негативного влияния онлайн-игр на здоровье пользователей и уменьшение числа нелегальных операторов.

Позднее министр по делам бюджета Франции Лоран Сен-Мартен сообщил об отказе от пересмотра игорного законодательства.

«Были разговоры о том, что правительство внесет поправку. Теперь это не так. Я считаю, что нам нужно сначала поработать этот вопрос между собой», – заявил Сен-Мартен.

Сейчас годовой оборот незаконных онлайн-казино составляет более 1,6 млрд долларов. Это около 10% доходов от всего сектора азартных игр.

Франция и Кипр – единственные страны-члены ЕС, где онлайн-казино нелегальны.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: CasinoBeats
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