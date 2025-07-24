«Атлетико» станет лучшим клубом Ла Лиги в сезоне-2025/26 без учета «Барселоны» и «Реала», считают букмекеры
Букмекеры начали принимать необычные ставки на итоги чемпионата Испании в сезоне-2025/26.
БЕТСИТИ предлагает поставить на победителя Ла Лиги без учета «Реала» и «Барселоны». Явным фаворитом по этой линии за 1.45 котируется «Атлетико».
Вторым у букмекеров идет «Атлетик» из Бильбао (8.00), третьим – «Вильярреал» (9.00), четвертым – «Бетис» (11.00).
Победитель Ла Лиги без учета «Реала» и «Барселоны»:
1. «Атлетико» – 1.45
2. «Атлетик» – 8.00
3. «Вильярреал» – 9.00
4. «Бетис» – 11.00
5. «Реал Сосьедад» – 18.00
6. «Сельта» – 25.00
7. «Жирона» – 30.00
8. «Валенсия» – 40.00
Остальные – от 50.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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