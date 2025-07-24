В 5 из 6 последних сезонов РПЛ хотя бы одна команда забивала 60+ голов. 1.55 – продление тренда

Самая результативная команда РПЛ забьет 60 и более мячей в сезоне-2025/26, считают букмекеры.

Лишь в одном из последних 6 сезонов не один клуб не смог забить 60 мячей за чемпионат. В сезоне-2023/24 самой результативной командой стал ЦСКА с 56 голами.

Букмекеры дают коэффициент 1.55 на то, что в сезоне-2025/26 хотя бы одна команда забьет 60+ мячей. 2.30 – никто в чемпионате России не доберется до этой отметки.

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