6 голов и 2 ассиста – ожидания букмекеров от дебютного сезона Рэшфорда за «Барсу» в Ла Лиге
Букмекеры открыли линию на результативные действия Маркуса Рэшфорда в «Барселоне».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» перешел в каталонский клуб на правах аренды с опцией выкупа.
От 27-летнего англичанина ждут минимум 6 голов и 2 ассиста в дебютном сезоне Ла Лиги. На тотал больше 5,5 мячей дают коэффициент 1.85, на 3+ голевые передачи – 2.05.
В сезоне АПЛ-2024/25 Рэшфорд провел 25 матчей за «Юнайтед» и «Астон Виллу», забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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