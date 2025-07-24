11.00 – команды из Москвы займут первые три места в РПЛ. Такого не было с 2018 года

Букмекеры не верят, что московские клубы заберут все медали в сезоне Мир РПЛ.

«Тенниси» дает коэффициент 11.00 на то, что клубы из Москвы займут первые три места в чемпионате по итогам сезона-2025/26. На обратное можно поставить за 1.01, что соответствует вероятности в 99%.

Последний раз московские клубы занимали весь пьедестал в чемпионате России в сезоне-2017/18. Тогда «Локомотив» стал чемпионом, ЦСКА занял второе место, а «Спартак» – третье.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис