Почти полмиллиона лудоманов насчитывается в Казахстане. Средний возраст зависимого – 29 лет (Esbol)

Почти полмиллиона казахстанцев зависимы от азартных игр.

Соответствующие данные представил «Esbol Qory». Ранее общественный фонд подготовил первый в Казахстане комплексный аналитический отчет о лудомании под названием «Феномен лудомании в Казахстане и факторы, способствующие ее развитию».

Согласно отчету, численность людей с признаками игровой зависимости может достигать 442,5 тысяч человек. Основная часть из них — в возрасте от 18 до 30 лет.

Большинство людей с игровой зависимостью – мужчины (90%), средний возраст казахстанского лудомана – 29 лет. Большая часть зависимых имеют высшее образование (71,6%), а более половины состоят или состояли в браке и имеют детей.

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