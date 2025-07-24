800 тысяч россиян пользуются цифровой картой ЦУПИС. Держатели карты получили свыше 26 млн рублей кешбэка за первое полугодие
Держатели цифровой карты ЦУПИС получили свыше 26 миллионов рублей кешбэка за первое полугодие 2025 года.
По данным «Мобильной карты», цифровой картой ЦУПИС пользуются почти 800 тысяч россиян. Ее держатели получают 1% кешбэка за все покупки и повышенный кешбэк 5% в категории товаров и услуг для спорта.
ЦУПИС берет комиссию у букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За первый квартал 2025-го комиссионные доходы компании составили 15,84 млрд рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее.
Сотрудничество с оператором – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Мобильная карта
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