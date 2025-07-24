Роналду забьет 1000 голов за карьеру, уверены букмекеры. Сейчас у Криштиану 938 мячей
Криштиану Роналду нужно забить 62 гола, чтобы достичь отметки в 1000 мячей за карьеру.
Нападающий «Аль-Насра» забил 938 голов в 1281 игре, из них 800 на клубном уровне и 138 – за сборную Португалии.
Букмекеры уверены, что 40-летний португалец достигнет отметки в 1000 голов за карьеру – на это дают коэффициент 1.50, или 66% вероятности. Обратная ставка сыграет за 2.40.
Роналду ранее подписал новое соглашение с саудовским клубом на два сезона.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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