Тен Хаг – больше не главный фаворит на первое увольнение в сезоне АПЛ. Список возглавил тренер «Саутгемптона»

Букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

Фаворитом стал главный тренер «Саутгемптона» Расселл Мартин с коэффициентом 1.80. У «святых» 1 ничья и 7 поражений после 8 туров АПЛ. Ранее первым претендентом на увольнение котировался Эрик тен Хаг (1.61).

Топ-3 претендента на первое увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Расселл Мартин («Саутгемптон») – 1.80;

2. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 4.00;

3. Гари О′Нил («Вулверхэмптон») – 5.00.

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