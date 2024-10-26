Тен Хаг – больше не главный фаворит на первое увольнение в сезоне АПЛ. Список возглавил тренер «Саутгемптона»
Букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».
Фаворитом стал главный тренер «Саутгемптона» Расселл Мартин с коэффициентом 1.80. У «святых» 1 ничья и 7 поражений после 8 туров АПЛ. Ранее первым претендентом на увольнение котировался Эрик тен Хаг (1.61).
Топ-3 претендента на первое увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1. Расселл Мартин («Саутгемптон») – 1.80;
2. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 4.00;
3. Гари О′Нил («Вулверхэмптон») – 5.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «че поставить»
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