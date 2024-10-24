«Карабах» проиграл больше половины матчей в Лиге Европы. 2.21 – уступят «Аяксу»
«Карабах» примет «Аякс» в рамках общего этапа Лиги Европы.
Клуб из Азербайджана провел 54 матча в ЛЕ, из которых проиграл 30. С момента ребрендинга турнира в 2009 году ни у одной команды с 50+ матчами в Лиге Европы нет более высокого процента поражений, чем у «Карабаха» (55%).
Букмекеры дают коэффициент 2.21 на победу «Аякса» в сегодняшней игре. Успех хозяев оценивается в 3.17, ничья – за 3.67.
Матч пройдет 24 октября и начнется в 19:45 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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