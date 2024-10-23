Беттор выиграл более 300 тысяч со ставки в 25 рублей. Его проигранный экспресс спасла акция «РПЛ 2:0»

Букмекерская компания BetBoom поделилась крупным выигрышем своего клиента.

Беттор поставил 25 рублей на экспресс из 9 футбольных матчей с общим коэффициентом 12 574.00. Все события сыграли – итоговый выигрыш составил 318 852 рубля.

Примечательно, что игрок включил в экспресс победу «Крыльев Советов» над «Оренбургом» c коэффициентом 3.18. Матч завершился вничью (2:2), однако ставка сыграла благодаря акции букмекера «РПЛ 2:0».

В рамках акции BetBoom досрочно рассчитывает пари, сделанные на исход матча как зашедшие, если выбранная команда вела по ходу встречи в два мяча. В игре 12-го тура РПЛ «Крылья» вели по ходу матча 2:0, поэтому ставка беттора сыграла.

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