«Балтбет» стал пятым российским букмекером, на сайте которого можно купить лотереи
Букмекерская компания «Балтбет» занялась распространением лотерейных билетов.
На сайте букмекера появился раздел «Лотереи», в котором можно купить наборы лотерей – «Большая 8», «Премьер», «На удачу», «4×4», «5 из 36» и другие.
Продажу лотерей также осуществляют еще 4 российских букмекера – «Фонбет», «Лига Ставок», PARI и Winline.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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