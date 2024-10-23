«Балтбет» стал пятым российским букмекером, на сайте которого можно купить лотереи

Букмекерская компания «Балтбет» занялась распространением лотерейных билетов.

На сайте букмекера появился раздел «Лотереи», в котором можно купить наборы лотерей – «Большая 8», «Премьер», «На удачу», «4×4», «5 из 36» и другие.

Продажу лотерей также осуществляют еще 4 российских букмекера – «Фонбет», «Лига Ставок», PARI и Winline.

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