Результаты второго уикенда 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET: на первое место вышли HOOPS и AUF

19 и 20 октября прошел второй уикенд 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET. Это было по-настоящему ярко! В выходные состоялось суммарно 12 матчей, результаты которых сформировали новый рейтинг турнирной таблицы. На первое место в группе А вышла самая медийная команда России – HOOPS А, а в группе Б – команда AUF с легендой стритбола Ларри Уильямсом «Bone Collector».

Второй игровой уикэнд открыл матч чемпионов прошлого сезона Sayonara Boys Club и HOOPS, победу в котором одержали последние. Далее – схватка медиа-команды комиков Азамата Мусагалиева и Big Russian Boss БК 10 и командой OBLADAET PLAYERS CLUB, победа за OBLADAET. Зеленые человечки из Санкт-Петербурга AVG и BLATOSPHERA под руководством рэпера Словетский, где 52ые смело забрали матч с отрывом в 8 очков. HOOPS обыграли комнду Надежды Сысоевой PENA TEAM. Команда ЮрКисса ROCKET TEAM не смогли добиться победы в прошлом уикенде, однако отыгрались в этом, красиво обойдя БК10. И заключительный матч между ROCKET TEAM и AVG, закончившаяся победой зеленых человечков из Питера — AVG.

Хэдлайнером третьего игрового дня стал российский рэпер, MC и музыкальный продюсер VibeTGK. Легенда и ветеран русского рэпа показал зрителям настоящий уличный флоу и исполнил свои лучшие треки.

Четвертый игровой день стартовал с матча команды рэпера Goody GOATS и новой команды при поддержке Егора Шипа и Big Gun Wes SYNDICATE, где победила команда Goody. Далее AUF и команда под поддержкой Анны Седоковой ALIKSON TEAM. Несмотря на практически равный счет по ходу матча, второе противостояние четвертого игрового дня забрала команда AUF. В противостоянии UNDERGROUND BIZNE$ и SYNDICATE с уверенным отрывом в 10 очков победно вышли первые. Матч GOATS и DAWGS: на этот раз DAWGS оказались результативнее Козлов — с разрывом в одно очко победа ушла команде Вити Худошина. Пятый матч: самая самобытная команда FAVELA BASKET из всех сил боролась за победу, но РОДИНА МЕДИА во главе с T-Killah оказались сильнее. И мощное завершение четвертого игрового дня – AUF одолели РОДИНА МЕДИА и вышли на первое место в турнирной таблице группы Б.

Хэдлайнером воскресенья стал российский трэп-исполнитель из Санкт-Петербурга, автор песен “Грабитель 78” и “Русские воры”, новый рэпер на лейбле Басты ICEGERGERT.

Каждый новый уикенд становится более напряженным, зрители получают все больше эмоций и необычных игровых моментов, особенно когда можно не просто следить за ходом матча, но и принимать участие в нем, делая ставку в мобильном приложении «Лига Ставок». Также пользователи могут обсуждать ставки в специальном чате приложения, повышая таким образом вероятность победы. Не упустите возможность посетить самое модное баскетбольное шоу Москвы и поболеть за любимую команду!