«Реал» – «Боруссия» Д: игроки БЕТСИТИ ставят на мадридцев в ремейке финала ЛЧ

22 октября в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся финалисты прошлого сезона «Реал» и «Боруссия» Д. Игра пройдет в Мадриде и начнется в 22:00 мск.

В двух стартовых матчах ЛЧ «Реал» набрал три очка. Команда Карло Анчелотти обыграла «Штутгарт» (3:1) и уступила «Лиллю» (0:1).

«Боруссия» одержала две победы. Дортмундцы были сильнее «Брюгге» (3:0) и «Селтика» (7:1).

Команды встречались в финале прошлого сезона ЛЧ. Победу со счётом 2:0 одержали мадридцы.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, «Реал» – фаворит предстоящей встречи. На успех испанской команды можно поставить с коэффициентом 1.53, на гостей дают 6.20, ничья идет за 4.90.

На победу «Реала» с форой (-1.5) предлагают 2.20, фора (+1.5) на «Боруссию» идет за 1.66.

Эксперты ждут результативного матча. Вероятность тотала 2.5 оценивается в 1.44, на ТБ 3.5 дают 2.10.

Исходя из предматчевых раскладов и оценок букмекеров, интересным вариантом для ставки смотрится «П1 и ТБ 2.5» за 1.97.

Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Реала». На мадридцев пришлось 80% от общего числа ставок на исход, 9% ушло на ничью, на успех немецкой команды отдано 11% ставок.

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