«Нефтехимик» и «Торпедо» 4 раза подряд сыграли вничью в КХЛ. 4.10 – очередная ничья в основное время
«Нефтехимик» и «Торпедо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Команды сыграли вничью в основное время четыре раза подряд – 1:1, 2:2, 3:3 и 4:4.
Букмекеры дают коэффициент 4.10 на то, что «Нефтехимик» и «Торпедо» сыграют вничью в пятый раз подряд.
Матч пройдет 22 октября, начало – в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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