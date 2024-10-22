«Нефтехимик» и «Торпедо» 4 раза подряд сыграли вничью в КХЛ. 4.10 – очередная ничья в основное время

«Нефтехимик» и «Торпедо» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды сыграли вничью в основное время четыре раза подряд – 1:1, 2:2, 3:3 и 4:4.

Букмекеры дают коэффициент 4.10 на то, что «Нефтехимик» и «Торпедо» сыграют вничью в пятый раз подряд.

Матч пройдет 22 октября, начало – в 19:30 мск.

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