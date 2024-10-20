«Рома» не побеждает дома «Интер» с 2016 года. 4.50 – серия прервется

«Интер» сыграет в гостях с «Ромой» в 8-м туре Серии А.

Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на них можно за 1.87. Успех хозяев оценен в 4.50, ничья – в 3.80.

«Рома» не обыгрывает «Интер» дома 7 матчей подряд. Последняя победа была в 2016 году – в 7-м туре Серии А (2:1).

Игра пройдет 20 октября. Начало – в 21:45 мск.

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