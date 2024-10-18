Президент BetBoom – о повышении отчислений до 2,25%: «Это ощутимая цифра, но для крупных игроков на рынке она не должна стать катастрофой»

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров оценил предложение министра спорта России Михаила Дегтярева о повышении целевых отчислений.

Дегтярев предложил повысить ставку отчислений для букмекеров до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% – с начала 2028 года.

«Само собой, для букмекерских компаний дополнительная нагрузка — это всегда вызов. Возникали вопросы: не приведет ли это к тому, что ставки для игроков станут менее привлекательными? Не пострадает ли рынок? Особенно волновались мелкие игроки — для них это может быть настоящим ударом по бюджету.

Большие компании переживут эти изменения легче, но для небольших — риск ощутимый. Также были опасения, что слишком жесткое регулирование может привести к тому, что часть клиентов и игроков уйдет «в тень».

Пока ни в каких документах не сказано о ставке 2,25%. О ней министр спорта только заявил в рамках выступления. Для формирования какой-либо позиции необходимо дождаться нормативных актов, в которых будет прописана четкая дорожная карта изменений.

Это ощутимая цифра, но для крупных игроков на рынке она не должна стать катастрофой. Конечно, это дополнительное обременение, но если учесть, что деньги должны идти на развитие массового спорта, то их можно считать вкладом в будущее. Мы все заинтересованы в том, чтобы спортивные события были массовыми и популярными, а значит, это в интересах и самих букмекеров.

Для небольших компаний, работающих с маленькими маржами, 2,25% могут ощущаться куда острее. Но в глобальном смысле это мера, направленная на поддержку важной социальной сферы — спорта, и это тоже понимают многие в индустрии.

Да, кому-то будет сложно, но для большинства игроков рынка это вопрос адаптации, а не выживания», – заявил Макаров.

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