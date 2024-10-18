  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Президент BetBoom – о повышении отчислений до 2,25%: «Это ощутимая цифра, но для крупных игроков на рынке она не должна стать катастрофой»
1

Президент BetBoom – о повышении отчислений до 2,25%: «Это ощутимая цифра, но для крупных игроков на рынке она не должна стать катастрофой»

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров оценил предложение министра спорта России Михаила Дегтярева о повышении целевых отчислений.

Дегтярев предложил повысить ставку отчислений для букмекеров до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% – с начала 2028 года.

«Само собой, для букмекерских компаний дополнительная нагрузка — это всегда вызов. Возникали вопросы: не приведет ли это к тому, что ставки для игроков станут менее привлекательными? Не пострадает ли рынок? Особенно волновались мелкие игроки — для них это может быть настоящим ударом по бюджету.

Большие компании переживут эти изменения легче, но для небольших — риск ощутимый. Также были опасения, что слишком жесткое регулирование может привести к тому, что часть клиентов и игроков уйдет «в тень».

Пока ни в каких документах не сказано о ставке 2,25%. О ней министр спорта только заявил в рамках выступления. Для формирования какой-либо позиции необходимо дождаться нормативных актов, в которых будет прописана четкая дорожная карта изменений.

Это ощутимая цифра, но для крупных игроков на рынке она не должна стать катастрофой. Конечно, это дополнительное обременение, но если учесть, что деньги должны идти на развитие массового спорта, то их можно считать вкладом в будущее. Мы все заинтересованы в том, чтобы спортивные события были массовыми и популярными, а значит, это в интересах и самих букмекеров.

Для небольших компаний, работающих с маленькими маржами, 2,25% могут ощущаться куда острее. Но в глобальном смысле это мера, направленная на поддержку важной социальной сферы — спорта, и это тоже понимают многие в индустрии.

Да, кому-то будет сложно, но для большинства игроков рынка это вопрос адаптации, а не выживания», – заявил Макаров.

Ставочная вики Спортса

Букмекеры отдадут на спорт еще больше – 2,25%. Новый министр продавливает

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Ставки на спорт
logoМихаил Дегтярев
Ставки на футбол
BetBoom
Ставки на сегодня
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
BetBoom и РФС представили бизнес-клуб «1912»
сегодня, 14:40
4.00 – сборная Англии выиграет ЧМ-2026 или домашний Евро-2028 под руководством Тухеля
сегодня, 13:58
Бельский сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Челси» с коэффициентом 4.60
сегодня, 13:36
Роналду забил в 11 из 13 матчей в сезоне. 1.56 – забьет «Аль-Шабабу»
сегодня, 12:41
2.00 – Гвардиола будет тренировать «Ман Сити» в следующем сезоне. 1.72 – не будет
сегодня, 11:56
Жительницу Кирова обманули на 500 тысяч рублей под предлогом заработка на ставках
сегодня, 10:59
ITIA сообщила о 28 потенциальных договорняках в теннисе за 3-й квартал, один из них – на «Уимблдоне»
2сегодня, 09:24
300 млрд рублей – оборот нелегального рынка азартных игр в России (Николай Оганезов)
сегодня, 08:54
Целевые отчисления букмекеров превысят 300 млрд рублей за 5 лет («Вредный букмекер»)
сегодня, 08:18
Генерал Попов мог пойти на хищение 100 млн рублей из-за долгов по азартным играм. Он проиграл на ставках около 30 млн рублей
сегодня, 07:36
Ко всем новостям
Последние новости
Обновленная программа лояльности с кешбэком до 20% для гостей клубов BetBoom
сегодня, 14:23Реклама
ДоброFON и фонд «Память поколений» построили спортплощадку в центре ветеранов войны и труда в Орле
сегодня, 10:23Реклама
Дегтярев о распределении отчислений от букмекеров: «По заявкам, прошедшим конкурсный отбор»
4вчера, 18:58
«Куньлунь» победил «Локомотив» по штрафным минутам в 12 из 14 последних матчей. 2.30 – продление тренда
16 октября, 14:46
БЕТСИТИ стал титульным партнером Fight Nights
16 октября, 13:35Реклама
У СКА худшее меньшинство в сезоне КХЛ – 14 пропущенных шайб. 1.95 – «Нефтехимик» забьет в большинстве
15 октября, 14:19
«Нефтехимик» с 2022-го забрасывает СКА минимум 2 шайбы. 1.67 – серия продлится
15 октября, 11:53
Батыргазиев узнал имя нового соперника на «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA»
15 октября, 10:28Реклама
Беларусь всухую победила Люксембург 3 раза подряд. 4.10 – продление тренда
15 октября, 10:23
Роналду забил за Португалию в 3 матчах подряд. 1.90 – отличится в игре с Шотландией
115 октября, 09:51