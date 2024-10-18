4.00 – сборная Англии выиграет ЧМ-2026 или домашний Евро-2028 под руководством Тухеля
БЕТСИТИ открыл линию на достижения Томаса Тухеля на посту тренера сборной Англии.
За 7.50 можно поставить на то, что Англия выиграет ЧМ-2026. Победа на домашнем Евро-2028 оценивается в 6.50.
4.00 дают на то, что Англия с Тухелем выиграет хотя бы один из этих турниров.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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