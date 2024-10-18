ITIA сообщила о 28 потенциальных договорняках в теннисе за 3-й квартал, один из них – на «Уимблдоне»

Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) сообщило о 28 подозрительных матчах в 3-м квартале 2024 года.

ITIA получила в общей сложности 28 оповещений о потенциальных договорняках – на 47% больше, чем во 2-м квартале текущего года.

Подозрения касались следующих матчей:

Уимблдон – 1

ATP 100 – 5

ATP 75 – 3

ITF M15 – 6

ITF M25 – 5

ITF W15 – 6

ITF W50 – 1

ITF W75 – 1

Предполагаемый договорной матч на «Уимблдоне» состоялся на ранних стадиях в парном разряде. В результате расследования никаких доказательств договорного характера игры обнаружено не было.

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