ITIA сообщила о 28 потенциальных договорняках в теннисе за 3-й квартал, один из них – на «Уимблдоне»
Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) сообщило о 28 подозрительных матчах в 3-м квартале 2024 года.
ITIA получила в общей сложности 28 оповещений о потенциальных договорняках – на 47% больше, чем во 2-м квартале текущего года.
Подозрения касались следующих матчей:
Уимблдон – 1
ATP 100 – 5
ATP 75 – 3
ITF M15 – 6
ITF M25 – 5
ITF W15 – 6
ITF W50 – 1
ITF W75 – 1
Предполагаемый договорной матч на «Уимблдоне» состоялся на ранних стадиях в парном разряде. В результате расследования никаких доказательств договорного характера игры обнаружено не было.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт ITIA
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