300 млрд рублей – оборот нелегального рынка азартных игр в России (Николай Оганезов)
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил объем нелегального рынка азартных игр.
«Оборот нелегального рынка – 300 млрд рублей. Это 30% от всего рынка азартных игр», – заявил Оганезов на форуме о лудомании.
Ожидается, что по итогам 2024 года легальные букмекеры направят минимум 33 млрд рублей отчислений на развитие российского спорта.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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