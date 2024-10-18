300 млрд рублей – оборот нелегального рынка азартных игр в России (Николай Оганезов)

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил объем нелегального рынка азартных игр.

«Оборот нелегального рынка – 300 млрд рублей. Это 30% от всего рынка азартных игр», – заявил Оганезов на форуме о лудомании.

Ожидается, что по итогам 2024 года легальные букмекеры направят минимум 33 млрд рублей отчислений на развитие российского спорта.

Ставки на Спортсе

Миллиард на спонсорство – траты самого хоккейного букмекера России. Охватили всю Москву