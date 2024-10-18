Целевые отчисления букмекеров превысят 300 млрд рублей за 5 лет («Вредный букмекер»)

Экс-руководитель онлайн-маркетинга Olimpbet Владимир Прокофьев поделился прогнозом относительно суммы целевых отчислений букмекеров на ближайшие 5 лет.

«В 2024-м ожидают 33 млрд целевых отчислений. Далее – рост рынка на 30%. Затем повышение ЦО – 2,25% с 2026-го и 2,5% с 2028-го.

Гипотеза – рынок прибавит 25% в 2026-м и далее по 20%. При таких раскладах сумма целевых отчислений за 5 лет превысит 300 млрд рублей», – считает автор телеграм-канала «Вредный букмекер».

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