Целевые отчисления букмекеров превысят 300 млрд рублей за 5 лет («Вредный букмекер»)
Экс-руководитель онлайн-маркетинга Olimpbet Владимир Прокофьев поделился прогнозом относительно суммы целевых отчислений букмекеров на ближайшие 5 лет.
«В 2024-м ожидают 33 млрд целевых отчислений. Далее – рост рынка на 30%. Затем повышение ЦО – 2,25% с 2026-го и 2,5% с 2028-го.
Гипотеза – рынок прибавит 25% в 2026-м и далее по 20%. При таких раскладах сумма целевых отчислений за 5 лет превысит 300 млрд рублей», – считает автор телеграм-канала «Вредный букмекер».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «Вредный букмекер»
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