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Жительница Казани потеряла 587 тысяч рублей из-за букмекеров-мошенников

Мошенники под видом букмекеров обманули жительницу Казани, украв у нее свыше 500 тысяч рублей.

«В одном из мессенджеров потерпевшая познакомилась с мужчиной, который предложил заработать на спортивных ставках. Во время очередной игры ей пришло уведомление, что она выиграла полтора миллиона рублей.

Однако, чтобы вывести денежные средства ей необходимо заплатить комиссию. Таким образом женщина перевела 587 тысяч рублей на сторонние счета.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемых», – сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

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Как Olimpbet тратит 1 млрд рублей на спонсорство хоккея. Партнеры – треть клубов КХЛ, а еще ВХЛ и МХЛ целиком

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт УВМД по РТ
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